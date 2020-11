COVID: MARSILIO, “ALL’OSPEDALE DELL’AQUILA OGNI GIORNO NUOVI LAVORI, IMPENNATA CONTAGI IN POCO TEMPO”

L’AQUILA – “Ogni giorno nella Asl dell’Aquila si aprono nuovi reparti, continuiamo a lavorare per reperire spazi, oggi i cantieri sono quasi tutti consegnati”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus nel secondo giorno della “zona rossa”.

“L’Aquila è uno degli ospedali con interventi più importanti, poche settimane fa abbiamo inaugurato il Delta 7, fermo dal sisma del 2009, più il G8, lo stesso avviene in altri reparti. Questa curva del contagio non è un’onda normale e il tutto in un breve arco di tempo. In un mese c’è stato un vero e proprio flagello. Neanche le migliori sanità del mondo sono in grado di gestire questa epidemia, i nostri dirigenti e i nostri medici stanno tenendo, anche con grandissime difficoltà. L’arte della polemica è molto facile. Le file fuori dal pronto soccorso sono una costante delle cronache anche in tempi di pace, figurarsi in questa situazione. Troppo facile scandalizzarsi ora, noi stiamo lavorando”.

Download in PDF©