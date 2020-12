COVID: MARSILIO, “GOVERNO AVREBBE TENUTO ABRUZZO IN ZONA ROSSA A TEMPO INDETERMINATO”

L’AQUILA – “Non è vero che l’Abruzzo sarebbe diventata zona arancione dal 9 dicembre. Il Governo lo ha detto solo quando avevo già firmato l’ordinanza per farlo diventare arancione, per i negozi a partire da oggi e per le scuole a partire dal 9”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a al Tg di Rete4 dopo la conferenza in diretta di questo pomeriggio.

“L’ordinanza del ministro Roberto Speranza avrebbe tenuto l’Abruzzo in zona rossa a tempo indeterminato fino al 20 dicembre o comunque fino alla prossima cabina di regia del venerdì. Far perdere ai commercianti il preziosissimo ponte dell’Immacolata sarebbe stato un danno sproporzionato rispetto al microscopico beneficio di continuare a stare in zona rossa. Ci siamo entrati da soli, prima ancora che lo certificasse il Ministero. I tempi burocratici del Ministero non sono compatibili con l’urgenza con cui queste decisioni devono essere prese”

