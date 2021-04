COVID, MARSILIO: “GOVERNO DIA RISTORI PIU’ EQUI, REGIONE ABRUZZO PRONTA A EROGARE ALTRI 10 MLN”

L’AQUILA – “Mi unisco alla richiesta di famiglie e imprese affinché ristori e sostegni economici promessi per il Covid-19 arrivino dal Governo maggiori e più equi”.

È quanto dice il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio che aggiunge: “L’annuncio di un nuovo scostamento di Bilancio va in questa direzione. Nel frattempo, la maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale – fa presente – è pronta a depositare un nuovo disegno di legge per autorizzare la Finanziaria regionale a erogare altri 10 milioni di euro alle aziende in difficoltà”.