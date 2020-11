COVID: MARSILIO, “L’AQUILA OGGI E’ COME BERGAMO A MARZO, CORSA CONTRO IL TEMPO”

L’AQUILA – “L’Aquila è sottoposta ad un’ondata molto pesante, analoga a quella che colpì Bergamo nella prima fase. I nostri medici la stanno affrontando con il massimo della determinazione”. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha parlato di una “corsa contro il tempo”. Sottolineando che “il sistema nel complesso sta tenendo, tra grandi difficoltà”, il governatore ha affermato comunque che “l’ondata subita dal nostro territorio non è normale: in un mese si è scatenato un vero e proprio flagello di fronte al quale ogni sanità del mondo è in difficoltà”.

Rispondendo ad una domanda sulla situazione della provincia dell’Aquila – il territorio, il meno colpito nella fase primaverile, è ora martoriato dalla circolazione del virus – Marsilio ha sottolineato che “ogni giorno nella Asl dell’Aquila e in tutte le altre Asl si aprono nuovi reparti, continuiamo a lavorare per reperire nuovi spazi, riorganizzando la sanità”. Tra le difficoltà, evidenzia il governatore, c’è quella relativa al reperimento di personale, ma “stiamo lavorando su nuove assunzioni”. Rispetto alle polemiche politiche, Marsilio ha aggiunto che “si deve lasciare spazio a chi ha le competenze e a chi fa questo mestiere. Quando c’è un’epidemia in corso – osserva – tutta la politica deve stare al fianco degli esperti e metterli nelle condizioni di lavorare, non fare megafono sotto ai pronto soccorso. Quello è un mestiere troppo facile, ma non porta lontano”.

