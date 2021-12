COVID, MARSILIO SU PROROGA STATO DI EMERGENZA: “SERVE CONTINUITA’ STRUMENTI”

PESCARA – “Premesso che nessuno ha ancora fatto una proposta concreta, né chiarito quali conseguenze ci sarebbero prorogando o no lo stato d’emergenza, per le Regioni la cosa più importante è che vengano assicurati con continuità gli strumenti e le risorse per affrontare la pandemia: tra questi, la proroga dei contratti per il personale assunto a tempo determinato e la copertura dei relativi costi. A un mio primo superficiale esame, ritengo possa essere sufficiente emanare un decreto-legge contenente le misure specifiche per assicurare questi obiettivi”.

Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio sulle ipotesi di proroga dello stato d’emergenza.