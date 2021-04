COVID, MARSILIO: “VACCINI CI SONO, EVITARE PROBLEMI COME ASL L’AQUILA. AL VIA PRENOTAZIONI 60ENNI”

L’AQUILA – “I vaccini ci sono, ho invitato le Asl a fare una programmazione puntuale e opportuna per evitare di ritrovarsi in situazioni come quelle che hanno caratterizzato la Asl dell’Aquila questa settimana, con scarse vaccinazioni dovute al fatto che si era concentrata l’attenzione sugli ultra 80enni e in assenza di vaccini Pfizer ci si è fermati pur avendo Astrazeneca in frigorifero. Da lunedì inizia la vaccinazione di quelli che si sono prenotati tra i 70 e i 79 anni e apriremo le prenotazioni per la fascia di età tra i 60 e 69 anni”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione dell’Unità di Crisi.