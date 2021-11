COVID, MARSILIO: “ZONA GIALLA? IN ABRUZZO TRANQUILLI ANCHE DURANTE LE FESTE, NON CAMBIEREMO COLORE”

L’AQUILA – I contagi? “Con questa progressione dovremmo arrivare tranquilli fino a natale, secondo le previsioni l’Abruzzo non cambierà colore e anche il Capodanno sarà tranquillo”.

Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Marsilio negli ultimi giorni ha più volte ribadito la sua contrarietà allo strumento del “Super green pass”, definendolo “inefficace” e segnando una decisa distanza dalla posizione espressa dagli altri governatori

Per Marsilio, “questo modello non ha funzionato neanche in Austria, dove si sono dovuti arrendere e ricorrere al lockdown per tutta la popolazione. In Italia, dove si è vaccinato quasi il 90% della popolazione, imporre restrizioni solo per non vaccinati, evitando ad esempio il ristorante e lo stadio, non ha senso”.