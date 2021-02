COVID: “MASCHERINE FFP3 LE UNICHE DAVVERO EFFICACI, MA DIFFICILE TROVARLE”

ROMA – “È ormai noto che le mascherine FFP3/P3 sono le uniche in grado di garantire un indice di protezione che oscilla tra il 98% e il 100%. Nonostante ciò e nonostante sia trascorso ormai un anno dall’inizio della pandemia, tali mascherine sono difficilmente reperibili”.

La richiesta arriva dall’Associazione nazionale camperisti, a firma della presidente Isabella Cocolo, che ha scritto alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Scrivo la presente in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via di San Niccolò 21, quale associazione impegnata anche a tutela della salute.

L’emergenza sanitaria ha imposto l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e ha messo in evidenza importanti differenze tra le varie tipologie di prodotti reperibili sul mercato. In alcuni casi trattasi di mascherine di dubbia provenienza e inefficaci contro il rischio di contagio da covid-19.

È ormai noto che le mascherine FFP3/P3 sono le uniche in grado di garantire un indice di protezione che oscilla tra il 98% e il 100%.

Nonostante ciò e nonostante sia trascorso ormai un anno dall’inizio della pandemia, tali mascherine sono difficilmente reperibili.

La scrivente ha rintracciato su internet l’azienda GVS Corporate Office con sede a Zona Predosa (BO). La società dichiara di avere due siti di produzione in Italia che tuttavia non vengono specificamente indicati e rende altresì noto che le mascherine prodotte sono riservate alla Protezione civile italiana e non sono acquistabili online (http://www.gvs.com/mag/).

Tanto premesso e considerata l’importanza per il cittadino di disporre di maggiori informazioni circa la produzione di mascherine FFP3/P3 in modo da disporre eventualmente dei migliori dispositivi di protezione individuale, si chiede alle SS.LL. l’elenco delle società che producono in Italia mascherine FFP3/P3 e, se note, la produzione mensile e le modalità con le quali reperire il prodotto sul mercato.

