COVID: MEDICI AL FATTO QUOTIDIANO, “IN PROVINCIA L’AQUILA TAMPONI DOPO SETTIMANE”

L’AQUILA – “Un caso sospetto di Covid per fare un tampone aspetta in media una settimana e poi anche fino a dieci giorni per avere l’esito. Io non faccio che sollecitare l’Asl ma ci dicono che ci sono carenze di bastoncini”.

A denunciarlo, in un lungo articolo del Fatto quotidiano di oggi, è Luciano Lippa, medico di base ad Avezzano.

Ad essere interpellato dal quotidiano anche Domenico Valletta medico di Balsorano, sempre in provincia dell’Aquila che rivela di avere “tre pazienti che aspettano il tampone dal 20 ottobre, altri cinque dal 22 ottobre e se provo ad attivare le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca) è inutile, la richiesta non viene neanche considerata perché sono oberate di lavoro”.

