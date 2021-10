COVID, MEDICO VACCINATORE POSITIVO: SCATTANO CONTROLLI E QUARANTENA IN RSA DI TERAMO

TERAMO – Medico vaccinatore risulta positivo al Covid-19 dopo aver somministrato la terza dose a un gruppo di anziani della casa di riposo De Benedictis a Teramo: scatta l’isolamento della struttura, il divieto di visita dei parenti, un reparto in quarantana e uno screening di massa.

L’episodio sarebbe avvenuto martedì scorso, giorno di inoculazione della terza dose per un intero padiglione con decine di ospiti.

“Al momento non abbiamo particolare preoccupazione – dice al Messaggero l’avvocato Alberto Covelli del Cda dell’Asp 1,- il medico vaccinatore era esterno e indossava tutte le protezioni come gli stessi ospiti, quindi non dovrebbero esserci problemi”.