COVID, MELONI: “DECISIONI DI DRAGHI IN CONTINUITA’ CON GOVERNO PRECEDENTE”

ROMA – Le prime decisioni del governo Draghi “mi pare che siano in perfetta continuità con quanto accaduto fino a ieri, cioè si continua a scaricare il tema del contagio su alcune categorie, che si è deciso che devono fare il capro espiatorio”.

Lo ha detto Giorgia Meloni, a Quarta Repubblica in onda stasera su Rete 4: “Qualcuno mi deve spiegare la ragione per la quale se un ristorante può mantenere i protocolli all’ora di pranzo – ha aggiunto la leader FdI – non li può mantenere all’ora di cena o, perché non sia consentito alle palestre di aprire a determinate condizioni”.

