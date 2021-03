COVID, MELONI: “DOPO UN ANNO ANCORA AL PUNTO DI PARTENZA”

ROMA – “Ormai è più di un anno che è cominciata la pandemia e siamo di nuovo al punto di partenza: chiusure delle scuole e delle attività, nessun potenziamento dei mezzi pubblici, poche tutele per anziani e fasce più fragili e un piano vaccinale che ancora fa fatica a partire. La situazione non è cambiata, nonostante un ‘nuovo’ Governo che di nuovo ha ben poco, e nonostante il mainstream provi a far passare come giusti e necessari gli stessi errori che sono stati fatti in passato”.

Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “No, non riusciamo a rimanere in silenzio di fronte a questa situazione e non siamo disposti ad accettare che tutto sia inevitabile. Siamo rimasti sempre dalla stessa parte, coerentemente al servizio della Nazione e come unica forza di opposizione continueremo a denunciare tutto ciò che non funziona. Nei momenti più difficili gli italiani hanno sempre dimostrato il loro valore, la loro forza e determinazione. Daremo loro voce”.