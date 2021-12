COVID: MILLE PERSONE IN QUARANTENA NELL’AQUILANO, CRESCONO CONTAGI MA NESSUNA IMPENNATA RICOVERI

L’AQUILA – Saranno circa mille le persone che passeranno il Natale in quarantena nell’Aquilano.

Sono 362, secondo la Asl, i soggetti in isolamento domiciliare in tutta la provincia, in quanto positivi con sintomi lievi, e il tracciamento dei contatti stretti ha determinato l’isolamento fiduciario per un migliaio di persone proprio a ridosso delle festività.

Un focolaio ha colpito anche l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, costretta a sospendere i concerti a causa di alcuni casi positivi tra i musicisti.

Anche nella città dell’Aquila crescono i contagi, ma rispetto allo scorso anno le strutture ospedaliere non sono ancora in sofferenza, come sottolinea al Centro il responsabile della unità di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica Enrico Giansante, evidenziando che in tutta la provincia ci sono 25 pazienti ricoverati nei reparti Covid e solo 2 in Terapia Intensiva: “L’andamento epidemiologico nella nostra città fa registrare un aumento dei casi, come nel resto d’Italia, ed è dovuto anche alla fase stagionale. Attualmente abbiamo 362 persone in isolamento domiciliare in quanto positive, ma con sintomi lievi, che hanno però determinato la quarantena per un migliaio di contatti stretti, che vengono convocati per sottoporsi al tampone molecolare, con inevitabili ripercussioni sui tempi di attesa a Collemaggio”.