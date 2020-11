COVID: MIOZZO (CTS), “SCUOLA NON E’ PERICOLO, RIPORTARE RAGAZZI IN CLASSE”

ROMA – “La scuola, oggi, non è un pericolo. Le condizioni sono mutate e l’ambiente scuola è un ambiente relativamente sicuro”. Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo al Forum Ansa è tornato a ribadire che bisogna “riportare a scuola i ragazzi prima possibile”. Per questo Miozzo definisce “incomprensibili e imbarazzanti” alcune decisioni di “governatori e sindaci” che hanno chiuso gli istituti nonostante le decisioni diverse del governo. I problemi, ha aggiunto sono “prima e dopo” la scuola, come ad esempio i trasporti nelle grandi città

