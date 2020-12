COVID: MIOZZO (CTS), “SE CI SARA’ OBBLIGO VACCINI SOLO PER CATEGORIE A RISCHIO”

ROMA – “L’obbligo vaccinale prevede una norma di legge primaria. È un percorso che va fatto attraverso il Parlamento. Se dovesse esserci l’obbligo potrebbe esserci per categorie ad alto rischio come i sanitari. Per gli altri, come un semplice pensionato, vale più il convincimento che l’obbligo. Personalmente per le vaccinazioni sono per un’idea un po’ più rigida”. Lo ha detto il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, a Mezz’ora in Più.

