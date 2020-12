COVID, MIOZZO, “DAL 7 GENNAIO PROBABILE ANCORA ZONE A COLORI”

ROMA – Quale Italia ci sarà dopo il 7 gennaio? Il presidente del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo non si aspetta “niente di più di quello che siamo oggi. Inutile parlare di terza ondata, siamo ancora nel pieno della seconda. Fra una settimana le condizioni non saranno molto diverse da quelle di oggi: la curva dei contagi è ancora molto alta, i numeri sono ancora decisamente preoccupanti. Dobbiamo sperare che questi divieti durante le feste incidano in positivo sull’andamento della curva. Ma in questo momento non ho grandi speranze che dallo stato attuale si arrivi al 7 gennaio a una situazione come quella di giugno e luglio di quest’anno. È probabile che dopo il 7 gennaio ci sarà ancora un’Italia a colori”. conclude Miozzo.

