COVID: MONOCLONALI ITALIANI AL VIA A GIUGNO

ROMA – “Sulla sperimentazione degli anticorpi monoclonali ci aspettiamo la fine della fase clinica entro il 20 aprile. Entro la metà di maggio comincerà la fase 2 e 3, che comporterà almeno un ulteriore sviluppo di un altro mese per avere l’autorizzazione emergenziale in Italia”.

Lo ha detto Riccardo Baccheschi, ceo di Achilles Vaccines (tra i promotori in Italia del progetto per lo sviluppo di anticorpi monoclonali anti-Covid – ndr), al webinar “VacciNation. How to win the vaccines race?”, organizzato dall’American Chamber of Commerce in Italy.