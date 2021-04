COVID: MORTO A 41 ANNI ALL’OSPEDALE DI AVEZZANO, PROCURA APRE INCHIESTA

TAGLIACOZZO – Morto a solo 41 anni all’ospedale di Avezzano per covid-19.

Per l’atroce sorte di Alberto Valentini, la Procura di Avezzano ha aperto un’inchiesta, a seguito della denuncia da uno dei familiari del giovane che si è rivolto agli avvocati Luca e Pasquale Motta.

A renderlo noto il quotidiano Il Centro.

L’uomo è morto poche ore dopo il padre Giovanni, di 73 anni, anche lui deceduto per complicanze dovute al virus.

I carabinieri, dopo l’esposto, stanno raccogliendo anche informazioni in ospedale e acquisendo tutte le cartelle cliniche in modo da valutare se vi siano state negligenze od omissioni.

Per i legali occorre fare chiarezza attraverso l’autopsia, visto “l’ottimo stato di salute di sportivo”, di Alberto Valentini, e per il fatto che “egli sia deceduto in un paio d’ore, passando da una condizione di assoluta gestibilità a una morte inspiegabile e improvvisa».