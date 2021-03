COVID: MORTO SALVATORE PADOVANI, BARISTA DI CASTELVECCHIO SUBEQUO IN ZONA ROSSA

L’AQUILA – Lutto a Castelvecchio Subequo, comune in provincia dell’Aquila in zona rossa per l’alto numero di contagi: è morto Salvatore Padovani, ucciso dal virus, titolare del bar della piazza principale del centro subequano. Aveva appena compiuto 68 anni nei giorni scorsi. Ha militato per anni nelle file della squadra di calcio locale. Lascia la moglie Carmen, il figlio Ettore, calciatore di professione, attualmente nelle file del Tolentino nelle Marche, la figlia Jenny.