PESCARA – “Non ci stiamo giocando solo il Natale, mentre molti di noi devono ‘ringraziare’ di non aver avuto abbastanza soldi per acquistare la merce, altri meno ‘fortunati’ purtroppo questo passo lo hanno già fatto, anche indebitandosi”.

È solo una delle tante voci dei commercianti che dopo l’ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza, che ha confermato la zona rossa in Abruzzo, unica regione in Italia, si dicono disperati alla vigilia del Natale più nero, nell’anno dell’emergenza Coronavirus. Ieri in tanti a Pescara sono scesi in piazza lanciando il loro grido d’allarme “perché vogliamo solo tornare a fare il nostro lavoro. Non vogliamo fare politica ma è chiaro che di fronte a questa situazione la politica deve assumersi le sue responsabilità per salvare il salvabile”.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio punta ad anticipare il passaggio in zona arancione per l’8 dicembre, alla luce del miglioramento dei dati epidemiologici: “si dà atto positivamente del fatto che l’Abruzzo ha autonomamente anticipato di alcuni giorni l’adozione delle misure maggiormente restrittive. Questa tempestiva iniziativa ha contribuito ad accelerare il percorso di rientro dalla Scenario 4 (RT superiore a 1.5) all’attuale Scenario 1 (RT a 0.9)”, ha commentato Marsilio. Dati che evidentemente non bastano a rincuorare commercianti e imprenditori.

Confesercenti ha parlato di un “disastro senza precedenti”, ritenendo la Regione Abruzzo, “inequivocabilmente principale responsabile di questo disallineamento temporale con il resto d’Italia”, e chiamando in causa il governatore Marsilio, lo ha esortato ad “introdurre immediatamente nuovi ristori che compensino questi giorni persi. E garantisca che entro la fine di questo anno le imprese riceveranno i ristori annunciati ad aprile dalla stessa Regione e non ancora arrivati alle imprese abruzzesi per l’incapacità di mettere il bisogno delle persone prima della burocrazia regionale. Non si può assolutamente tollerare un solo giorno di ritardo: il presidente Marsilio mobiliti immediatamente la macchina regionale per sanare i sei mesi di ritardo nell’erogazione dei bonus del Cura Abruzzo e trovi le risorse per nuovi ristori”.

Perdite irrecuperabili, soprattutto nel periodo natalizio, dopo mesi di chiusure e riaperture a metà, di investimenti per adeguare i locali alle norme anti contagio: “Mesi di terrore, di paura vera di arrivare al punto di lasciarsi andare definitivamente, senza vedere un soldo, senza poter pagare i fornitori, senza poter programmare o investire nella prossima stagione, con tutto il resto della merce ormai invenduto”, lamenta un altro commerciante.

E a pochi giorni dalle feste resta solo l’incertezza: “I negozi perderanno il decisivo ponte dell’Immacolata. Per le nostre imprese vuol dire perdere giorni cruciali negli acquisti di fine anno, un periodo che complessivamente vale anche il 50 per cento del fatturato”, hanno sottolineato il presidente regionale di Confesercenti Abruzzo Daniele Erasmi ed i presidenti territoriali Raffaele Fava (Pescara), Franco Menna (Chieti), Nino Bertoni (Teramo), Mario Antonelli (L’Aquila) e Filiberto Figliolini (Avezzano),

Per il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, “la rabbia delle attività economiche che rappresentiamo ha ormai superato il livello di guardia. Abbiamo manifestato pacificamente in Piazza Unione per chiedere di tornare a lavorare. Il permanere dell’Abruzzo in zona rossa malgrado abbia ormai parametri da zona arancione causerà enormi danni al settore nel momento decisivo per gli acquisti di Natale. Ogni giorno in più con i negozi chiusi è un ulteriore regalo di Natale alle grandi multinazionali che gestiscono le piattaforme del commercio on line. Amazon festeggia e ringrazia!”.

Intanto il Comune di Pescara ha scelto, a livello simbolico, di non accendere le luminarie di Natale affinché “non rimanga il buio nelle vetrine dei negozi” che rimarranno chiusi finché l’Abruzzo sarà in zona rossa. La seconda ondata della pandemia e le attuali restrizioni, sottolinea Palazzo di Città, rischia di “mettere in forse il giro di affari legato alle festività natalizie. Per le attività e per le famiglie è un’eventualità che profila il peggiore scenario possibile, a causa di impegni, scadenze ed esposizioni economiche. Le ripercussioni potrebbero essere gravissime anche dal punto di vista occupazionale, aggravando una crisi persistente che si manifesta con diverse e certamente non trascurabili problematiche”.

“Pescara è la città dei commerci e dei negozi: è nata, è cresciuta e si è affermata con questa identità, nel suo dinamismo e nella sua modernità. Per questo le luminarie natalizie non saranno accese, così come sono rimaste spente in questi giorni le luci delle vetrine dei nostri negozi, in segno evidente di solidarietà e di vicinanza ai commercianti. Se si spengono le attività commerciali muore la città”. (a.c.)

