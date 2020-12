COVID: NEGOZI PERDONO FINO AL 15 PER CENTO IN 10 MESI, NUMERI RECORD E-COMMERCE

ROMA – Perdita a due cifre per il piccolo commercio: nei primi 10 mesi dell’anno le botteghe e i negozi fuori dalla grande distribuzione hanno visto crollare del 10,3% il valore della propria attività, una flessione che sale al 14,6% per il settore non alimentare. Fa un vero e proprio balzo, invece, il commercio elettronico – il cosiddetto e-commerce – che segna una crescita 32%: l’aumento sale al 54,6% se si prende a riferimento lo scorso ottobre, con un vero livello record. La grande distribuzione ha invece perso il 2%. È quanto si evince dalle tabelle sul commercio al dettaglio pubblicate oggi dall’Istat.

