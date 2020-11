COVID: NEL TERAMANO SERVONO ALMENO 400 POSTI LETTO, “GIULIANOVA PRONTA A FARE LA SUA PARTE”

GIULIANOVA – “C’è il rischio di dover reperire 400 posti letto nelle strutture ospedaliere della provincia. Giulianova pronta a fare la sua parte”.

Invita all’unità il sindaco Jwan Costantini, dopo la riunione del Comitato ristretto dei sindaci della Asl riunito questo pomeriggio, in videoconferenza, a cui ha preso parte vista la situazione dei contagi nella Provincia di Teramo, che si presenta ogni giorno più critica sulla base dei dati.

“Alla luce dei contagi attualmente attivi (2.390) sul territorio teramano – dichiara il primo cittadino – sarà necessario uno sforzo comune per sopperire alla grande emergenza e garantire una adeguata assistenza sanitaria a chi ne ha bisogno, in termini di posti letto disponibili nelle strutture ospedaliere della Provincia. Ad oggi sono 180 i pazienti teramani ricoverati in ospedale e la situazione, purtroppo, sembra peggiorare di giorno in giorno. Si fa strada il serio rischio di dover reperire almeno 400 posti letto. Siamo in piena emergenza e tutti gli ospedali della provincia dovranno fare la loro parte per evitare che qualcuno resti senza assistenza sanitaria, aspettando ore ed ore nelle ambulanze prima di essere assistito”, commenta Costantini.

“La Asl di Teramo sta svolgendo un lavoro immane ma in questa battaglia per la salvaguardia della salute pubblica, mai affrontata prima d’ora, è necessario essere uniti. So che anche il nostro ospedale, il Maria Santissima dello Splendore, qualora ce ne sarà necessità, sarà pronto a fare la sua parte e per questo ci tengo a ringraziare tutto il personale medico e paramedico, perché sono certo che lavoreranno senza risparmiarsi, gettando il cuore oltre l’ostacolo per superare questa sfida”, conclude.

