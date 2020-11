COVID: “NELLA MARSICA SERVE L’ESERCITO”, SINDACO AVEZZANO SCRIVE A PREFETTO DELL’AQUILA E A MINISTRO SPERANZA

AVEZZANO – “Chiediamo l’intervento dell’Esercito italiano”.

A scriverlo, in una lettera inviata questa mattina al Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, e al ministro della Salute, Roberto Speranza, è il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, che nel pomeriggio di oggi ha preso parte a una riunione, con i vertici regionali, di Protezione civile e con i sindaci della provincia aquilana, in videoconferenza convocata “per l’esame della situazione epidemiologica in atto all’Aquila e provincia”.

“Eccellenza – scrive Di Pangrazio – la situazione sanitaria marsicana è gravissima. Le strutture ospedaliere sono al collasso. Lo scorso sabato 7 Novembre, si è svolta un’Adunanza straordinaria dei Sindaci della Marsica, nella quale i 32 Sindaci riuniti nel Castello Orsini di Avezzano hanno rappresentato la necessità di ricorrere alla E.V. e richiedere l’intervento del Governo e dell’Esercito italiano con una struttura che preveda soprattutto l’assistenza di medici e infermieri militari, in quanto il personale sanitario civile in forza alle strutture marsicane è assolutamente insufficiente, visto anche il diffondersi del contagio a numerosi operatori”.

“Le nostre strutture sono in difficoltà nel garantire cure sicure ai pazienti no Covid. I citati Sindaci, d’accordo con questa risoluzione, si diano per firmatari della presente con il sottoscritto”, conclude il primo cittadino avezzanese.

