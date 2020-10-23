COVID: NELL’AQUILANO 10 PERSONE SANZIONATE SU 469 CONTROLLI, NESSUNA MULTA ALLE ATTIVITA’

L’AQUILA – Nella giornata di ieri, giovedì 22 ottobre, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 469 controlli personali, con 10 persone sanzionate e 135 attività o esercizi controllati.
Lo comunica, in una nota, la Prefettura dell’Aquila.
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