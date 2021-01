COVID NELLE CARCERI: A SULMONA PRINCIPALE FOCOLAIO IN ITALIA CON 52 CASI, 29 A LANCIANO

SULMONA – Sulmona e Venezia: nel panorama della diffusione del contagio da Coronavirus nelle carceri, come riporta l’Ansa, sono questi due i focolai principali, in base ai dati aggiornati all’8 gennaio scorso. Nel carcere di Sulmona i positivi sono 52, tutti asintomatici. In quello veneziano i casi sono 46, nessuno sintomatico. Altri focolai sono nel carcere di Lanciano con 29 contagiati e nel penitenziario romano di Regina Coeli (35).Sempre nella capitale sono 28 i positivi nelle varie strutture di Rebibbia. In Lombardia invece il maggior numero di contagi è nel carcere di Opera (29, di cui 26 asintomatici, e altri 5 ricoverati in ospedale) e in quello di Bergamo (25 asintomatici, mentre uno dei reclusi è in ospedale). Seguono Bollate (15 gli asintomatici, 2 con sintomi e un detenuto ricoverato in ospedale) e San Vittore con 16 positivi.

