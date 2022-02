COVID, NEONATOLOGI: “NUOVO CALO NASCITE, PER LA PRIMA VOLTA MENO DI 400MILA”

ROMA – Il Covid ha pesato sulla voglia di maternità e ha contribuito a gelare quello che Papa Francesco ha già definito l’inverno demografico italiano.

“Purtroppo stiamo assistendo a un ulteriore calo della natalità – dice all’Adnkronos Salute Luigi Orfeo, presidente della Società italiana di neonatologia (Sin) – A livello nazionale per la prima volta nella storia, nel 2021 siamo scesi al di sotto dei 400mila bambini nati in un anno. Il dato non è ancora definitivo – precisa Orfeo – quello più accurato dell’Istat lo avremo tra qualche mese ma di sicuro siamo tra i 380 e 390mila”.

“Questo perché – sottolinea l’esperto – naturalmente il Covid ha aggiunto alle incertezze economiche degli ultimi anni anche un’incertezza sanitaria che sicuramente non ha contribuito a far sì che le coppie potessero programmare un futuro e quindi anche un bambino”.

Più blando invece l’impatto sanitario della pandemia sulle nascite.

“Fortunatamente dal punto di vista delle infezioni neonatali da Covid – afferma Orfeo – le cose sono andate decisamente meglio. Noi come Società italiana di neonatologia abbiamo un registro in cui vengono inseriti i dati dei bambini Covid e pur avendo visto un aumento di positivi da madri con Covid in gravidanza soprattutto nei mesi di dicembre e di gennaio, quando abbiamo registrato un picco davvero molto elevato, in proporzione il numero di bambini che si sono infettati è sempre rimasto molto basso: 1,6% dei neonati con tampone positivo alla nascita e un altro 2,6% con tampone positivo dopo le 48 ore di vita. Una quota minima – sottolinea Orfeo – che è rimasta costante in tutte le ondate epidemiche”.

Tra questi “tutti i neonati sostanzialmente asintomatici o pauci sintomatici e nessun neonato grave. Quindi non c’è stata un’incidenza importante sulla mortalità neonatale per il Covid, fortunatamente i neonati sono stati risparmiati”.