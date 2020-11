COVID: “NON TORNEREMO ALLA STESSA ECONOMIA, SARA’ DIFFICILE PER MOLTI LAVORATORI”, PARLA JEROME POWELL, PRESIDENTE FEDERAL RESERVE

L’AQUILA – “Non torneremo alla stessa economia. Le cose saranno ancora più difficili per molti lavoratori”.

Il commento lapidario arriva dal presidente della Federal Reserve (la Banca centrale degli Stati Uniti d’America), Jerome Powell, durante una recente tavola rotonda della Banca centrale europea.

Come riporta zerohedge.com, in un articolo tradotto da vocidallestero.blogspot.com, Powell non ha usato molti giri di parole per spiegare quello che secondo lui è il “destino” dell’economia che verrà fuori dall’emergenza per il Covid-19.

“Ci stiamo riprendendo, ma andiamo verso un’economia diversa e sarà un’economia maggiormente influenzata dalla tecnologia – le sue parole – e temo che renderà le cose ancora più difficili di quanto già non fossero per molti lavoratori, soprattutto a quei lavori rivolti al pubblico, relativamente poco pagati, che stanno sopportando questo peso”.

