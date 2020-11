COVID, NUOVI CASI ALL’ISTITUTO TROIANO DELFICO: 97 STUDENTI IN QUARANTENA

MONTESILVANO – Scatta la quarantena per 97 alunni dell’Istituto comprensivo Troiano Delfico, dopo la positività di due studenti positivi e una docente con sintomi, in attesa del risultato del tampone.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, dopo le scuole Silone, Rodari e Direzione Didattica, il Covid19 ha fatto il suo ingresso anche nei diversi plessi in cui sono dislocate le aule della scuola del centro, costringendo il dirigente scolastico Vincenza Medina ad attivare la didattica a distanza per cinque classi. Si tratta di tre scolaresche della primaria, per un totale di 54 bambini, e di due classi della scuola secondaria, una composta da 17 ragazzi che frequentano le lezioni nella sede di via San Francesco e l’altra, che conta 26 studenti, ospiti a Palazzo Baldoni.

«In un caso siamo ancora in attesa degli esiti, in un altro i diretti interessati si sono rivolti a strutture private per il tampone e, nel terzo, si tratta di una persona che è assente da scuola da diverso tempo – ha detto la preside -. Tuttavia, per una questione di sicurezza, dopo essermi confrontata con il servizio di prevenzione della Asl di Pescara, ho scelto di attivare la didattica a distanza, che abbiamo già utilizzato con successo durante il lockdown, per tutte e cinque le classi, invitando le famiglie a osservare l’isolamento”.

