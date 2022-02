COVID, NUOVO ARTICOLO ITALIANO SU IMPORTANZA CURE PRECOCI

ROMA – “Un altro successo dei medici che da due anni lottano per la cura precoce del Covid, con il Comitato Cura Domiciliare Covid-19”.

Con autori Serafino Fazio, Flora Affuso e Paolo Bellavite, è stato appena pubblicato (come “in press”) da Medical Science Monitor un nuovo articolo sulla cura del COVID-19 in fase iniziale.

Il titolo è “A Review of the Potential Roles of Antioxidant and Anti-Inflammatory Pharmacological Approaches for the Management of Mild-to-Moderate Symptomatic COVID-19” (Una rassegna dei potenziali ruoli degli approcci farmacologici antiossidanti e antinfiammatori per la gestione del COVID-19 sintomatico da lieve a moderato) e reperibile integralmente: https://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/936292.

Dopo il successo internazionale del primo studio clinico uscito in dicembre (https://www.medscimonit.com/abstract/full/idArt/935379), come spiega in una nota il professor Serafino Fazio, “questo nuovo lavoro delinea i percorsi coinvolti nella risposta dell’ospite all’infezione da SARS-CoV2 e discute il potenziale ruolo di indometacina, aspirina, omeprazolo, esperidina, quercetina e vitamina C”, nel contrastare la “replicazione di SARS-CoV-2 e la progressione dell’infezione, evitando le complicazioni trombotiche vascolari tipiche di questa malattia e le dannose tempeste di citochine e bradichinine”.

“In una situazione in cui i monoclonali stanno perdendo d’interesse a causa delle varianti e i farmaci antivirali sono costosi e comunque utilizzabili in ristrette categorie di pazienti ‘a rischio’, resta apertissima la ricerca di terapie adeguate, a basso costo e sicure – spiegano il presidente del Comitato Cure domiciliari Erich Grimaldi e la portavoce Valentina Rigano – Questo approccio scientifico e documentato fornisce il razionale per una sperimentazione clinica controllata che confronti la multiterapia antivirale, antiossidante e antiinfiammatoria, proposta dal gruppo di Fazio e collaboratori, con altri farmaci utilizzati nella fase iniziale della malattia Covid-19″.