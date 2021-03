COVID, NUOVO DPCM: OGGI POMERIGGIO CONFERENZA GELMINI E SPERANZA

ROMA – “I ministri per gli Affari regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, terranno questo pomeriggio alle ore 18.45 una conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare le nuove misure del Dpcm sull’emergenza epidemiologica da Covid-19. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli“. Lo comunica una nota di Palazzo Chigi.

Il tema della chiusura delle scuole è stato al centro della riunione della cabina di regia tra governo e gli enti locali in vista del varo del Dpcm con le nuove misure per fronteggiare l’epidemia da Covid. La riunione che si è conclusa da poco. A quanto si apprende, la decisione sulla chiusura delle scuole resta affidata ai presidenti di regione nelle zone dove si supera il parametro dei 250 contagiati ogni 100mila abitanti. Sul punto, non dovrebbero arrivare interventi di modifica se non di carattere formale. Alla riunione, convocata dal ministro per gli Affari regionali, hanno partecipato il ministro della Salute, quello dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, quello del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, insieme ai presidenti della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, dell’Upi, Michele De Pascale, e dell’Anci, Antonio Decaro.

Download in PDF©