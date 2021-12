COVID, NUOVO SCREENING ORGANIZZATO DAL COMUNE DI AVEZZANO AL CASTELLO ORSINI

AVEZZANO – Covid 19 sempre in agguato, per evitare nuovi focolai, l’amministrazione Di Pangrazio ha messo in programma una nuova campagna di controlli aperti a tutta la popolazione per individuare asintomatici. Appuntamento a lunedì 27, all’indomani delle feste di Natale, nei locali del castello Orsini-Colonna: qui, il team di operatori sanitari capitanati dagli assessori Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese, -con l’ausilio dei volontari della Protezione civile comunale, con in testa il consigliere delegato, Maurizio Seritti, effettuerà i nuovi test antigenici gratuiti.

“Visto che l’emergenza sanitaria, con le continue varianti è tutt’altro che superata”, afferma l’assessore all’emergenza sanitaria, Colizza, “l’amministrazione Di Pangrazio, conscia del rischio incombente sulla popolazione, continua la campagna di screening. I controlli a tappeto aperte a cittadini i studenti continueranno con l’obiettivo di fornire un contributo fattivo nella lotta contro la pandemia”.

Per vincere la battaglia contro il Covid 19, che sta tenendo sotto scacco l’intera popolazione mondiale, comunque, occorre mantenere un “comportamento attento e rispettoso delle regole e delle indicazioni delle autorità sanitarie locali e nazionali, nonché”, conclude l’assessore, “effettuare tutti le terze dosi e vaccinare i bambini”.