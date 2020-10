COVID: OBBLIGO VACCINO ANTINFLUENZALE AGLI OVER 65, TAR DEL LAZIO ANNULLA L’ORDINANZA DI ZINGARETTI

ROMA – È stata annullata – riporta l’Ansa – l’ordinanza con la quale il 17 aprile scorso il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha imposto l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età (pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo) nonché per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale (pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro), raccomandandola per i bambini tra i sei mesi ed i sei anni.

Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dall’Associazione Codici Nazionale e del Lazio.

Zingaretti, intanto, ha firmato l’ordinanza sulle mascherine obbligatorie da domani; esentati i bambini fino a 6 anni.

