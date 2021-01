L’AQUILA – L’Abruzzo torna per oggi e domani “zona gialla”, rafforzata dal divieto di recarsi in altre regioni. Ciò significa che sono aperti bar, ristoranti e altri locali fino alle ore 18. Resta il limite massimo delle 4 persone al tavolo, se non conviventi. Dopo le 18, rimane consentito l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22. Dopo la chiusura per l’Epifania, sono di nuovi aperti tutti i negozi e i centri commerciali, così come parrucchieri e centri estetici.

Da oggi riparte anche la scuola in presenza, ma solo per gli alunni della materna, delle elementari e medie. In Campania, Puglia e Calabria invece si aspetta lunedì 11 gennaio anche per i più piccoli. Le scuole superiori invece ripartono con le lezioni a distanza: solo in Provincia di Bolzano si è deciso di confermare il rientro in aula ad oggi.

In zona gialla gli spostamenti dalla propria residenza non saranno consentiti solo dalle 22 alle 5 di mattina, negli orari del coprifuoco, eccetto urgenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, con relativa autocertificazione ad attestarlo. Per il resto, gli spostamenti anche fuori da comune e provincia saranno consentiti e non sarà necessario presentare autocertificazione a supporto. A differenza del solito, però, sono vietati i movimenti in entrata e uscita dalla propria regione, anche se è sempre ammesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vietati anche agli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un’altra regione o provincia autonoma.

Ieri gli abruzzesi vaccinati sono arrivati a quota 5.835, il 49,3% dosi disponibili, che però sono state incrementate nelle ultime ore con nuove consegne, per arrivare a 11.835.

In Italia sono state somministrate 321.077 dosi su 695.175, pari al 46,2%

Nel dettaglio, ieri nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono state inoculate 335 dosi (155 nel presidio ospedaliero dell’Aquila, 114 ad Avezzano e 66 a Sulmona), nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 307 (123 a Chieti, 118 a Vasto e 66 a Lanciano), nella Asl di Pescara 358 e nella Asl di Teramo 526 (138 a Teramo, 178 a Sant’Omero, 120 a Giulianova e 90 nelle strutture per anziani).

Le vaccinazioni hanno riguardato 575 maschi e 951 femmine.

Per quanto riguarda i nuovi casi di Coronavirus, sono 365 quelli registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 94 anni, emersi dall’analisi di 4.172 tamponi. Con percentuale all’8,7%.

Due i decessi recenti, 125 i guariti, che portano il totale a 24.066 dall’inizio dell’emergenza.

Del totale dei nuovi casi 73 fanno riferimento alla provincia dell’Aquila, 165 a quella di Chieti, 47 a quella di Pescara, 72 a quella di Teramo, 8 fuori regione o con residenza in accertamento.

Gli attualmente positivi sono 11.331 attualmente positivi (+237), 463 i ricoverati in area medica (-8), 39 i ricoverati in terapia intensiva (invariato), 10.829 in isolamento domiciliare (+245).

L’AQUILA, TERMINATO SCREENING GRATUITO SU POPOLAZIONE SCOLASTICA: OLTRE 4.600 TAMPONI E NESSUN POSITIVO

Sono stati complessivamente 4.641 i test rapidi effettuati nel corso dello screening gratuito per la popolazione scolastica dell’Aquila, che si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi. Durante i quattro giorni delle operazioni (3, 4, 5 e 6 gennaio) non sono stati registrati tamponi positivi al covid-19.

Nell’ultima giornata di attività sono state 937 le persone che si sono sottoposte allo screening, 723 studenti, 140 docenti e 74 operatori scolastici non docenti. In totale, gli studenti che hanno aderito al test sono stati 3.528 (1.837 delle scuole superiori, 774 delle medie e 917 delle primarie), gli insegnanti 833 e gli addetti non docenti 280.

Da considerare che oggi non è stata operativa la postazione drive through di Bazzano, mentre hanno funzionato regolarmente, come nei tre giorni precedenti, il drive through allestito dalla Croce Rossa a Monticchio (ex Multisala Garden) e le linee di prelievo situate al musp dell’asilo nido di via Ficara e alle palestre dell’Itis di via Acquasanta e dell’Ipsiasar di viale Aldo Moro.

Domani, a partire dalle 7.30, il personale del Comune accompagnerà la ditta incaricata al ritiro dei rifiuti sanitari in tutte le sedi

“Il risultato è stato analogo a quello dello screening dei cittadini aquilani di inizio dicembre – ha osservato il sindaco Pierluigi Biondi – in quel caso era stato stimato che la popolazione che poteva sottoporsi ai tamponi era di circa 50mila unità e i test effettuati sono stati 23mila, quasi la metà. Anche adesso, con una popolazione scolastica di circa 10mila persone, in quasi 5.000 si sono sottoposti allo screening. Segno evidente che il senso di responsabilità si conferma alto anche in un settore particolare, e peraltro molto importante, come quello dell’istruzione. Ringrazio dunque tutti coloro che hanno deciso di aderire alla nostra iniziativa, i docenti, i non docenti, gli studenti, le famiglie che hanno accompagnato bambini e ragazzi alle postazioni. Così come ringrazio tutti gli operatori sanitari che si sono messi a disposizione volontariamente per eseguire i test, i dipendenti comunali impegnati sotto varie forme in questa operazione e le organizzazioni che ci hanno assistito”.

“Ancora un volta – ha concluso il sindaco Biondi – siamo nelle condizioni di mettere a disposizione delle strutture sanitarie dei dati che, anche alla luce del fatto che non sono emersi casi positivi al coronavirus, possono risultare molto utili nell’attività di contenimento del contagio. Ora più che mai, anche davanti a certi segnali confortanti, non va abbassata la guardia e occorre tenere un comportamento serio e responsabile, rispettando tutti gli obblighi che vanno dall’uso delle protezioni delle vie aeree al distanziamento sociale, alla frequente igienizzazione delle mani e così via”.

SCREENING PROVINCIA DI PESCARA: EFFETTUATI 1922 TAMPONI, 5 I POSITIVI

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1922 tamponi rapidi 5 dei quali hanno avuto esito positivo, dall’inizio dello screening nella provincia di Pescara sono stati effettuati 4001 tamponi con 17 positivi rilevati.

A Città Sant’Angelo sono stati effettuati 886 tamponi 5 positivi, a Collecorvino 552 tamponi 10 positivi, a Montesilvano 946 tamponi 2 positivi, a Penne 881 tamponi nessuno positivo, a Torre de Passeri 587 tamponi nessuno positivo, a San Valentino 149 tamponi nessuno positivo.

SCREENING DI MASSA, CONCLUSA A PENNE SECONDA GIORNATA: 633 TAMPONI EFFETTUATI E NESSUN POSITIVO

Nella seconda giornata di screening di massa sulla popolazione, organizzata dall’Amministrazione comunale, sono stati raccolti complessivamente 633 tamponi (272 mattina e 361 pomeriggio). Sono tutti negativi. Da ieri sono stati processati 1.141 tamponi. I controlli hanno interessato studenti, insegnanti, presidi, personale scolastico e genitori.

Venerdì 8 gennaio e sabato 9 gennaio, lo screening epidemiologico sarà esteso a tutta la popolazione residente (dai 14 anni in su). “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare ai test, per noi è fondamentale monitorare la circolazione del virus sul territorio.

Nei primi due giorni – spiega l’assessore alla sanità Giuseppina Tulli – la nostra azione è stata rivolta alla popolazione scolastica, i dati sono soddisfacenti, gli studenti potranno rientrare a scuola in sicurezza. Venerdì e sabato ci aspettiamo una adesione ancora più decisa da parte dei cittadini. Battiamo insieme questo virus”.

