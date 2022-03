COVID: OGGI DECRETO RIAPERTURE: VIA SUPER GREEN PASS PER LAVORO, RESTA PER SCUOLA, SANITA’ E OVER 50

ROMA – In arrivo il decreto riaperture. Atteso probabilmente per il nuovo decreto Covid che delinea la road map delle riaperture. A partire dal 31 marzo, giorno in cui terminerà lo stato d’emergenza.

Si tratta dunque di un ritorno alla normalità “pre-pandemia”, con tappe fissate a partire dal 1° aprile fino al 15 giugno. Nonostante negli ultimi giorni i casi siano tornati a salire, superando ieri quota 85 mila nuovi positivi. Addio dunque alle mascherine al chiuso e al green pass? Ecco le anticipazioni sul calendario delle riaperture.

I dettagli verranno definiti questa mattina da una riunione di maggioranza che precederà il Consiglio dei ministri.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time alla Camera ha confermato che lo stato d’emergenza scadrà il 31 marzo e non verrà rinnovato. E ha sottolineato come, “grazie al Super Green pass e a una campagna di vaccinazione che ha raggiunto numeri tra i più alti al mondo con il 91% degli over 12 con almeno una dose, si siano evitate chiusure generalizzate”.

Queste le novità: dal 1° aprile non sarà più necessario il Super Green pass, quello che si ottiene solo con il vaccino, per accedere in ufficio o in azienda. Per tutti i lavoratori sarà sufficiente il lasciapassare verde base, ottenuto anche con il semplice tampone.

Non è però escluso che il Super Green pass venga confermato fino al 1° maggio, ma in questo caso decadrebbero le sanzioni: la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. La decisione finale verrà presa questa mattina in cabina di regia, prima del Consiglio dei ministri chiamato a varare il decreto con la road map per l’allentamento delle restrizioni decise nei giorni scorsi per contrastare la pandemia.

L’obbligo vaccinale dovrebbe essere confermato – almeno per il momento – per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, per i militari, per tutto il personale della scuola e ovviamente per il personale sanitario o che frequenta strutture sanitarie.

La conferma dell’obbligo fino a metà giugno dovrebbe riguardare anche tutti i cinquantenni, compresi coloro che compiono i 50 entro il 15 giugno. E’ possibile però che venga eliminata la sanzione da 100 euro per i 50enni che non si vaccinano, una norma che per quel che se ne sa non pare aver avuto effetti particolare sul fronte della vaccinazione.

Non sarà più necessario dal 1 aprile per salire su bus e metro, per pranzare o bere nei locali all’aperto, andare allo stadio, a un concerto, a una festa o a una fiera. In tutti questi casi, come per andare in un ristorante o in un bar al chiuso, basterà il Green pass base (quello che si ottiene anche con il solo tampone). Al chiuso resterà l’obbligo della mascherina, ma quella chirurgica sarà sufficiente (ora è obbligatoria la Ffp2).

Gli impianti sportivi, sempre dal primo aprile, dovrebbero ospitare più spettatori di quelli attuali. In particolare la cosiddetta capienza salirebbe al 100% negli stadi all’aperto e al 75% nei palazzetti al chiuso.

In questi ultimi continuerà ad essere obbligatoria la mascherina che però non dovrebbe essere più del tipo Ffp2 ma anche solo chirurgica. Attualmente la capienza degli stadi non può superare il 75% dei posti disponibili mentre nei palazzetti la soglia massima è fissata al 60%. Il Parlamento lo scorso 17 febbraio aveva approvato il decreto governativo che fissava questi ultimi tetti.

Intanto, da fine mese, come già deciso dal governo, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. “Ma il governo -, come ha detto il premier Mario Draghi – continuerà a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronto a intervenire in caso di recrudescenze». Ieri i nuovi positivi sono stati 72mila, il giorno prima erano 85mila.