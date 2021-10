COVID, OGGI E DOMANI TEST GRATUITI PER GLI STUDENTI DI AVEZZANO

AVEZZANO – Archiviato il test ai dipendenti comunali al castello Orsini, dove i 61 screening -4 su non vaccinati- sono risultati tutti negativi al Covid 19, l’amministrazione Di Pangrazio apre la porta della palestra dello stadio dei Pini, per dare la possibilità di effettuare i controlli con tamponi salivari ai giovanissimi studenti avezzanesi.

L’opportunità mirata a prevenire eventuali nuovi focolai in città e nelle scuole, in programma per domani, -lunedì 18- e dopodomani, -martedì 19-, sempre dalle 14.30 alle 18.30, è rivolta ai bambini delle scuole materne, elementari e medie. Gli screening, sempre in forma gratuita, saranno effettuati con i test salivari meno invasivi e più facili da effettuare ai minori.

Per questo l’amministrazione comunale ha acquistato 1.000 kit (500 già disponibili).

In vista anche un nuovo screening di massa con test antigenici rapidi, lunedì 25, aperto a tutti i cittadini. L’obiettivo delle nuove campagne anticovid, che allungano la serie di test effettuati durante la pandemia (20 mila tamponi), ha sottolineato a più riprese l’assessore all’emergenza sanitaria, Maria Teresa Colizza, sempre in prima linea insieme alla collega all’istruzione, Patrizia Gallese, è quello di “agire in fase preventiva per evitare la creazione di focolai e la ripresa della pandemia”.