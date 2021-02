COVID: OGGI EMILIA ROMAGNA UNICA A SUPERARE MILLE CASI, ABRUZZO TRA PRIME REGIONI PER CONTAGI

ROMA – La Regione con più casi è l’Emilia-Romagna (+1.391), l’unica oggi a superare quota mille. Seguono Campania (+966), Lombardia (+945), Lazio (+760) e Abruzzo (+533). I casi totali salgono a 2.729.223. In aumento i guariti, 11.771 (ieri 9.469), per un totale di 2.237.290.

Sono 7.351 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 11.068 di ieri. In calo, come sempre il lunedì, i tamponi: 179.278, 26mila in meno. Ma il tasso di positività, ossia il rapporto positivi/tamponi, è comunque in netta discesa: 4,1%, contro il 5,4% di ieri. I decessi sono 258 (ieri 221), per un totale di 93.835 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Download in PDF©