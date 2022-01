L’AQUILA – L’Abruzzo entrerà oggi in zona gialla, assieme a Toscana, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. Secondo quanto si apprende sarebbero questi i cambi di colore che saranno decisi in queste ore.

Intanto il bollettino di oggi attesta per la nostra regione si sono registrati oggi 1.540 nuovi casi, di età compresa tra 2 mesi e 98 anni, facendo salire il numero delle persone attualmente positive, a sono 38.983, 1.006 in più rispetto a ieri.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi: si tratta di un 90enne della provincia di Teramo e di un 83enne della provincia dell’Aquila, il terzo è residente fuori regione, mentre l’ultimo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl. Il conto sale a 2.659.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.904 tamponi molecolari e 8826 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 13.47 per cento. Dei positivi odierni, 1.024 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 88.798 dimessi e guariti, 530 in più rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i ricoveri: 269 pazienti (+21 rispetto a ieri) sono in ospedale in area medica; 25 (+1 rispetto a ieri) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 38.689 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei nuovi casi positivi, sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila 296, r in provincia di Chieti 416), in provincia di Pescara 479), in provincia di Teramo 251. Infine 26 sono di fuori regione e su 72 sono in corso verifiche sulla provenienza.

Sono già “gialle” Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Saranno quindi in tutto 15 le regioni italiane in zona gialla. Anche se alcuni territori stanno segnalando situazioni molto critiche, da zona arancione (Liguria, Piemonte, provincia autonoma di Trento).

ESITO TAMPONI ON LINE

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, l’Assessorato regionale alle salute attiverà un nuovo servizio: dal 12 gennaio sarà possibile conoscere da remoto gli esiti dei tamponi effettuati. Attraverso la piattaforma “Mia” (portale di raccolta dei dati ed informazioni personali) sarà garantita, agli utenti, la visualizzazione dei referti dei tamponi molecolari e dei test antigenici eseguiti nelle strutture del territorio abruzzese (Asl, laboratori privati, farmacie, ecc.).

Sarà sufficiente collegarsi con uno smartphone, o dal pc di casa, al sito https://mia.regione.abruzzo.it, e dall’area “Mia Salute” è possibile consultare il referto (è necessario lo Spid).

Nel rispetto delle norme in materia di privacy, “il portale – spiega l’assessore Nicoletta Verì – consentirà di conoscere direttamente l’esito del test effettuato, senza attendere che sia l’operatore della ASL o il proprio medico di fiducia, a fornire l’informazione”.

Il sistema, inoltre, consentirà di visualizzare tutte le informazioni inserite nel tempo attraverso il sistema di tracciamento tamponi.

LA SITUAZIONE IN ITALIA

“Il tasso di positività del molecolare è al 24% e quello del tampone antigenico ha superato l’8%. Sono dati che ci dicono che il virus sta circolando tantissimo. Vero è che la variante Omicron nel singolo soggetto può dare una malattia meno grave, un 40% in meno di probabilità di ospedalizzazione, ma è anche vero che con questi numeri, se circa l’1 per cento va in ospedale e l’1 per mille va in terapia intensiva, stiamo discutendo di numeri assoluti molto elevati”, ha detto il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta a Rtl 102.5.

“Ieri sera avevamo quasi 14mila pazienti in area medica e quasi 1470 in terapia intensiva – ha spiegato – l’ondata ospedaliera di questa impennata di contagi la vedremo nelle prossime settimane, in alcune regioni si cominciano già a vedere ospedali da campo, zone nere, insomma una situazione un po’ critica”.

Salgono ancora l’indice di trasmissibilità Rt e l’incidenza dei casi Covid in Italia: l’incidenza riferita a ieri 6 gennaio è infatti pari a 1669 casi su 100mila abitanti e raddoppia rispetto al valore di 783 della scorsa settimana. L’Rt sale invece a 1,43 dal valore di 1,18 della settimana precedente. Emerge, secondo quanto si apprende, dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame delle cabina di regia.

Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva, che questa settimana è al 15,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 06 gennaio) contro il 12,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 dicembre) della settimana precedente.

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece al 21,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 06 gennaio) rispetto al 17,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 dicembre), come evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio Cusano Campus ha affermato: “abbiamo un aumento esponenziale dei contagi, siamo a 200mila casi ed è probabile che salgano ancora di più, questo fa sì che molte persone preoccupate, spesso con sintomi leggeri, vadano giustamente a chiedere assistenza alla rete ospedaliera. Rete che è stata ulteriormente riorganizzata nelle ultime settimane per fronteggiare questa ondata. Tutto ciò che non è Covid purtroppo viene accumulato, ritardato, posticipato”.

“E’ evidente che questa ondata probabilmente sarà numericamente molto alta a livello di contagi – ha spiegato – ma in proporzione ai contagi verosimilmente la pressione sugli ospedali non sarà come quella che avevamo con la variante Delta. C’è un virus che verosimilmente è meno aggressivo e c’è una popolazione per la maggior parte vaccinata, questa combinazione fa sì che il sovraccarico per la rete ospedaliera sia minore rispetto alle precedenti ondate”.

Sileri tuttavia ha sottolineato che ci sarà comunque “un aumento di ricoveri nei prossimi giorni e la rete ospedaliera deve tenersi pronta per gestire questa situazione. Dobbiamo gestire anche l’ordinario. Adesso abbiamo anche il problema di operatori sanitari positivi che dunque vanno in quarantena e non possono lavorare, questo genera ulteriore difficoltà”.

In un’intervista al ‘Corriere della Sera’ è il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia”Il virus sembra avere sempre più i connotati di una malattia stagionale endemica”. Ad affermarlo , il quale spiega: “Il virus non sta più prendendo i polmoni, ma si sta fermando alle prime vie aeree, come capita con le più comuni patologie respiratorie”. La variante del coronavirus Omicron “è poco patogena e presenta un’attenuazione della malattia”, prosegue Vaia, che riporta i risultati di alcuni studi internazionali: “Quasi l’80% dei contagiati da Omicron è pauci o asintomatico”. Difficile prevedere nuove ondate del virus. “In autunno si penserà a mettere al sicuro gli anziani e i fragili, proprio come da anni si fa con il virus stagionale”, spiega Vaia. Omicron, seppure meno patogena, resta “molto più contagiosa” della precedente variante Delta. “Ragion per cui – afferma Vaia – per evitare l’alta incidenza che stiamo osservando, oltre al superamento del brevetto, serve urgentemente un aggiornamento dei vaccini contro le varianti”. Allo Spallanzani è in fase di sperimentazione la nuova pillola anti-Covid. “Dai primi risultati – riporta il direttore sanitario dell’istituto – sembrerebbe dare gli effetti sperati: la malattia non si aggrava”.

Statistica medica,Omicron al 30-40% ma calano giorni degenza Statistica medica,Omicron al 30-40% ma calano giorni degenza (ANSA) – ROMA, 07 GEN – La variante omicron “ha ora una prevalenza tra il 30 e il 40% e sta aumentando: il suo livello di infettività è molto più alto anche se la sua virulenza e letalità in questo momento è più bassa, e questo ha implicato che le ospedalizzazioni, sia pure alte nel numero, come tempo di permanenza in ospedale siano diminuite ad una media di 3 giorni rispetto ai 20 giorni che registravamo un anno fa”. Lo afferma all’ANSA Clelia Di Serio, Ordinario di Statistica Medica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Centro Universitario di Statistica per le Scienze Biomediche (CUSSB). “Quindi questo vuol dire – sottolinea l’esperta – che anche se c’è sicuramente un effetto derivato da questi grandi numeri relativi ai contagi a livello di carico ospedaliero, tuttavia la gestione dei pazienti è meno pesante per i tempi ridotti di degenza”. Il trend dell’ospedalizzazione, aggiunge, “va guardato con molta attenzione. I dati inglesi indicano che la Omicron riduce di quasi un terzo il passaggio dal Pronto soccorso all’ospedalizzazione e quasi della metà le ospedalizzazioni. Pertanto non bisogna considerare questi alti numeri con lo stesso allarme con cui sarebbero stati interpretati in relazione alla variante Delta del virus SarsCoV2”. La soglia di ospedalizzazione attuale è comunque “certamente di attenzione, ma purtroppo quello che succederà tra 15 giorni non dipenderà da ciò che facciamo o decidiamo oggi ma sarà l’effetto di quello che è successo nelle settimane scorse, con ferie e occasioni maggiori di incontri”. Quanto al picco dei casi, “guardando alla Germania, rispetto alla quale abbiamo un ritardo di circa un mese come aumento di contagi, me lo aspetterei nella seconda metà di gennaio e poi – conclude Di Serio – ci sarebbe una decrescita”