ROMA – È in programma alle 17 una riunione del premier Mario Draghi con i ministri sul dossier Covid. A quanto apprende l’Ansa da fonti di governo, la cabina di regia ha come oggetto le ultime limature al testo del nuovo dpcm, la cui firma è attesa per domani. Alla cabina di regia dovrebbero prendere parte i ministri Roberto Speranza, Maria Stella Gemini, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Elena Bonetti e Daniele Franco.

