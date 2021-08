COVID, OK DEFINITIVO USA A VACCINO PFIZER DA 16 ANNI IN SU: “E’ EFFICACE”

ROMA – La Food and Drug Administration ha dato “piena approvazione” al vaccino Pfizer per le persone dai 16 anni in su, certificando la sua “efficacia”.

Il responso è arrivato dopo i risultati dei test su 46 mila volontari, che hanno dato risposte confortanti: nel 91,1 per cento dei casi è risultato efficace nel contrastare il virus anche sei mesi dopo la seconda dose.

La decisione, che supera il primo via libera dato in via d’urgenza quattro mesi fa, dovrebbe facilitare l’applicazione dell’obbligo di vaccino per ospedali, scuole e college. L’approvazione arriva nel momento in cui negli Stati Uniti si registrano, a causa della variante Delta, quasi 150 mila nuovi contagi al giorno e più di mille morti nelle ultime ventiquattr’ore.