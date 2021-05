COVID, OLIMPIADI ED EUROPEI: APRE PIATTAFORMA PRENOTAZIONE VACCINI PER OPERATORI INFORMAZIONE

PESCARA – Dalle mezzanotte di domani, domenica 30 maggio, fino alle 23.59 del prossimo 4 giugno, sarà attiva la piattaforma regionale per la manifestazione d’interesse alla vaccinazione anti Covid 19 riservata agli operatori dell’informazione regolarmente accreditati per i Giochi Olimpici di Tokyo e per gli Europei di Calcio.

Lo comunica l’Assessorato alla Sanità.

L’adesione potrà essere effettuata collegandosi all’indirizzo sanita.regione.abruzzo.it (muniti di codice fiscale e tessera sanitaria) e seguendo le indicazioni. I dati saranno trasmessi alle Asl, che procederanno direttamente a fissare gli appuntamenti, senza necessità di ulteriori prenotazioni.

Nella manifestazione di interesse, dovrà essere indicato l’Accreditation ID e l’Organisation Name, al fine di verificare l’autenticità della dichiarazione.

Le date e i punti vaccinali in cui si terranno le sedute riservate alla categoria saranno stabiliti autonomamente dalle singole Asl, sulla base delle disponibilità e delle somministrazioni già fissate nelle diverse sedi.