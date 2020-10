COVID: OLTRE 100 POSITIVI IN RSA AVEZZANO, 85 ANZIANI, 4 RICOVERATI IN OSPEDALE

AVEZZANO – Si aggrava ancora di più la già allarmante situazione del focolaio in atto nella Rsa dell’Istituto Don Orione di Avezzano che sta facendo preoccupare non poco le autorità sanitarie: dagli esami resi noti nel pomeriggio, i casi di positività sono peggiorati rispetto ai 70 emersi in serata.

Sono complessivamente oltre 100 i casi positivi, tra cui circa 85 anziani e la restante parte operatori sanitari, un numero rilevante che potrebbe mettere in ginocchio gli ospedali provinciali già messi a dura prova dalla impennata di contagi che si ripete ormai da giorni.

I tamponi negativi sono riferiti agli altri 35 ospiti che sono stati trasferiti al terzo piano per essere isolati rispetto ai malati di covid.

Nel primo piano si è insediato un reparto covid con medici e paramedici che controllano da vicino le condizioni degli anziani pazienti.

A tale proposito, dovrebbero essere solo 4 gli anziani che sono stati ricoverati in ospedale tra cui il sacerdote che, andando in giro con la febbre, avrebbe contagiato molti ospiti.

Nella struttura religiosa sono presenti circa 120 anziani e una sessantina di medici e paramedici.

Un elemento a cui si aggrappano gli operatori per sperare in una soluzione poco traumatica il fatto che tra i contagiati, non ci sarebbero persone in condizioni molto gravi: secondo quanto si è appreso, sarebbero molti, la maggior parte, gli asintomatici.

Intanto, è in corso una febbrile attività di tracciamento che coinvolge anche i parenti degli anziani ospiti che avrebbero frequentato la struttura fino alla chiusura di due giorni fa decisa dai vertici della Rsa dopo i primissimi casi.

