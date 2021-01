COVID: OLTRE 300MILA VACCINATI IN ITALIA, VENETO IN TESTA

ROMA – Sono 303.387 le somministrazioni di vaccino anti coronavirus eseguite finora, il 43,6% rispetto alle dosi consegnate (695.175). In base ai dati forniti dagli uffici del commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, la Regione in testa per percentuale più alta è il Veneto (84,4%), seguito da Toscana (79,5%) e Lazio (66,9%). Agli ultimi posti invece la Lombardia (20,5%), la Valle d’ Aosta (20,4%), la Calabria (15,3%) e la Sardegna (13,7%).

