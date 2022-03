COVID: OLTRE LA PANDEMIA, ANDREA CRISANTI AL ROTARY CLUB DI LANCIANO

LANCIANO – L’aumento dei contagi, la fine dello stato d’emergenza, il timore per il calo della copertura dei vaccini, l’incubo di una quinta ondata.

Il Rotary Club di Lanciano incontra Andrea Crisanti, microbiologo, divulgatore scientifico e professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, più volte ospite durante la pandemia dei principali programmi televisivi.

“La pandemia continua a suscitare incertezze e porre nuovi interrogativi ai quali cercheremo di dare una risposta.” si legge in una nota. “Il professore sarà ospite del Rotary Club di Lanciano, presieduto da Nereo Dell’Aventino, che per l’occasione ha promosso un incontro pubblico che si svolgerà alle ore 17.30 presso il Polo Museale, in via San Spirito. Parteciperanno anche l’assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì, il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale di Chieti, Jacopo Vecchiet, il direttore dell’istituto zooprofilattico di Teramo, Nicola D’Alterio, e Paolo Signore, nel doppio ruolo di medico di medicina generale e governatore eletto del distretto Rotary 2090 per l’annata 2022-2023″.

All’evento verrà tributato un omaggio anche ai medici e agli infermieri volontari che hanno contribuito attivamente al “Vaccination day” organizzato dal Rotary Club di Lanciano a fine gennaio