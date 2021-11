COVID, OMS APPROVA VACCINO INDIANO COVAXIN PER USO EMERGENZA

ROMA – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato il vaccino indiano Covaxin per uso in emergenza.

La decisione, resa nota da un comunicato dell’agenzia delle Nazioni Unite, era attesa da giorni dalla Bharat Biotech, il laboratorio farmaceutico indiano che ha messo a punto il farmaco e lo produce, oltre che dal governo di Delhi, che lo ha ampiamente utilizzato nella sua campagna di immunizzazione nazionale.

Covaxin è l’ultimo vaccino in ordine di tempo ad entrare nella lista dell’Oms, dopo quelli di Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm e Sinovac: in questo modo, i cittadini indiani e tutti quelli che sono stati vaccinati col Covaxin potranno ottenere il riconoscimento internazionale dell’immunizzazione ricevuta. In un tweet, la Bharat Biotech ha affermato: “Siamo fieri di poter contribuire a combattere la pandemia in tutto il mondo”.