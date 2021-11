COVID, OMS EUROPA: “OBBLIGO VACCINALE E’ ULTIMA RISORSA”

ROMA – Rendere obbligatoria la vaccinazione contro il coronavirus dovrebbe essere considerata solo come ”ultima risorsa” per contenere i contagi.

Ne è convinto il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l’Europa, Hans Kluge, che in un’intervista alla Bbc ha affermato che sarebbe “molto opportuno” avviare un “dibattito a livello legale e sociale” sulla questione. “Prima ci sono altri mezzi come il Covid pass”, ha detto Kluge, aggiungendo che questa “non è una restrizione della libertà, piuttosto è uno strumento per mantenere la nostra libertà individuale”.