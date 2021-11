COVID, OMS: “IN EUROPA MORTALITA’ IN AUMENTO, UNICA REGIONE AL MONDO”

ROMA – Il numero di morti per coronavirus in Europa è cresciuto del 5% nell’ultima settimana, rendendola l’unica regione al mondo dove c’è stato un aumento della mortalità. Nel resto del mondo i decessi sono rimasti stabili o sono diminuiti, totalizzando 50mila. I casi di Covid sono saliti globalmente del 6%, frutto degli incrementi registrati nelle Americhe, in Europa e Asia; dei 3,3 milioni di casi, 2,1 milioni sono quelli europei.

Continua a crescere il numero dei nuovi contagi Covid nel mondo. Durante la settimana dall’8 al 14 novembre ne sono stati segnalati oltre 3,3 milioni a livello globale, dato in aumento del 6% rispetto alla settimana precedente.

L’Europa che ormai da giorni è “osservata speciale”, in quanto ha guidato il rialzo delle infezioni registrate, continua a mostrare numeri in salita e ha la più alta incidenza settimanale dei casi per 100mila abitanti (230), seguita dalla Regione delle Americhe (74,2 nuovi casi ogni 100mila abitanti). Simile a quello della settimana precedente è il dato delle morti Covid: a livello mondiale, sono stati segnalati poco meno di 50mila nuovi decessi.

Non solo la regione Europea, ma anche quelle delle Americhe, e del Pacifico occidentale hanno riportato aumenti nei nuovi casi settimanali, mentre le altre regioni del mondo hanno registrato

andamenti stabili o in calo. L’Europa nel dettaglio ha registrato oltre 2,1 mln di casi settimanali, dato in salita dell’8% rispetto ai 7 giorni precedenti; 28.304 i morti nel periodo considerato (8-14

novembre), in crescita del 5%. Complessivamente l’area è quasi a quota 81 milioni di casi da inizio pandemia, e 1,4 mln di decessi.

Il Vecchio Continente questa settimana pesa ancora più di tutti sul bilancio complessivo dei contagi e delle vittime (sono nella regione europea il 64% dei casi settimanali e il 57% dei decessi segnalati).

A livello mondiale, da inizio pandemia fino all’ultima settimana monitorata sono stati oltre 252 milioni i casi Covid confermati e oltre 5 milioni i decessi. Il maggior numero di nuovi casi è stato

segnalato negli ultimi 7 giorni dagli Stati Uniti (550.684 nuovi casi, +8%), seguiti da Russia (275.579 nuovi casi, dato stabile), Germania (254.436 nuovi casi, +50%), Regno Unito (252.905 nuovi casi, stabile), e Turchia (180.167 nuovi casi, -9%).