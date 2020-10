COVID: OMS, “NESSUN BENEFICIO DA REMDESIVIR”

ROMA – “I risultati ad interim del Solidarity Therapeutics Trial, coordinato dall’Oms, indicano che il remdesivir, l’idrossiclorochina, la combinazione lopinavir/ritonavir e i regimi a base di interferone sembrano avere un piccolo o inesistente effetto sulla mortalità a 28 giorni o sul decorso ospedaliero del Covid-19 tra i pazienti ricoverati”.

Lo scrive L’Organizzazione Mondiale della Sanità in un comunicato, secondo cui è “bocciato” quindi anche il Remdesivir, uno dei due farmaci approvati in Europa contro il coronavirus che è stato usato recentemente anche per curare il presidente Usa Donald Trump.

Download in PDF©