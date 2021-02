ROMA – Gli esperti dell’Oms raccomandano il vaccino AstraZeneca anche per gli over 65 e hanno detto che “può essere utilizzato anche in presenza delle varianti” del coronavirus.

Lo sottolineano, nelle loro raccomandazioni, i 15 esperti di un gruppo dell’Oms specializzato nelle immunizzazioni. Il vaccino AstraZeneca, viene spiegato, può essere impiegato anche nei Paesi in cui “sono presenti le varianti” del coronavirus.

Download in PDF©