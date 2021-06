COVID, OPEN WEEK VACCINO J&J PER OVER 60 DELLA PROVINCIA DI PESCARA

PESCARA – La Asl di Pescara, ai fini di accelerare la campagna vaccinale contro la pandemia, ha organizzato un Open Week con il vaccino Janssen, Johnson & Johnson, da domenica 20 a domenica 27 giugno negli Hub vaccinali di Pescara (Pala Fiere di Via Tirino n. 431), Montesilvano (Pala Dean Martin), Penne (Contrada Campetto), Scafa (area ex cementificio) e Spoltore (Santa Teresa), riservato agli over 60, ovvero nati sino al 1961.

I cittadini che rientrano in questa fascia di età si potranno immunizzare con il vaccino monodose della Johnson & Johnson, che prevede una sola somministrazione, previo colloquio anamnestico con il medico vaccinatore.

È possibile prenotare la vaccinazione tramite le seguenti modalità:

– I cittadini residenti nel Comune di Pescara: accedendo sul sito web del comune di Pescara

– I cittadini residenti nel Comune di Montesilvano: accedendo sul sito web del comune di Montesilvano

– Per tutti gli altri cittadini della Provincia, che afferiscono gli Hub Vaccinali di Penne, Scafa e Spoltore, è possibile prenotare telefonicamente tramite il numero

0854254502dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 08:00 alle 13:00.

Quali documenti portare il giorno dell’appuntamento:

– il modulo di consenso informato e scheda anamnestica già compilati (cioè la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti), disponibili alla pagina:https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=1388

– la tessera sanitaria (codice fiscale)

È necessario presentarsi all’appuntamento:

– rispettando l’orario;

– indossando correttamente la mascherina chirurgica (coprire naso e bocca) per tutto il tempo di permanenza;

– indossando un abbigliamento comodo per scoprire la spalla in cui verrà somministrato il vaccino.

Dopo la vaccinazione il cittadino dovrà trattenersi nell’area di attesa per almeno 15 minuti.