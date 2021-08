COVID: “ORA UN VACCINO ANCHE AI BIMBI”, SOCIETA’ ITALIANA PEDIATRIA LANCIA L’APPELLO SUI SOCIAL

L’AQUILA – “Contro il Covid, serve un vaccino anche per i bimbi”: questo l’appello lanciato dalla Società italiana di pediatria, che, come riporta TgCom24, spiega che “Abbiamo bisogno di un vaccino sicuro, efficace. Di uno scudo con cui difendere anche i nostri bambini da questo terribile virus”.

Gli esperti hanno usato i canali ufficiali della Società italiana pediatria, su Facebook, Twitter, Linkedin e Telegram, per auspicare una futura estensione della campagna anche ai più piccoli. In Italia fino ai 9 anni si contano 240.105 casi e tra i 10 e i 19 si arriva a 436.938.

“Da novembre il vaccino anche ai bambini”, ha annunciato ieri Franco Locatelli, coordinatore del Cts e direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma., in un’intervista al quotidiano il Messaggero: “Pfizer e Moderna sono vicini all’autorizzazione per i più piccoli, gli under 12”. “Io ritengo che sia necessario vaccinare anche i più piccoli – sottolinea l’esperto – Mi faccia ricordare che in Italia, da inizio pandemia, sono morti 28 pazienti di età pediatrica. E di questi 13 avevano meno di 10 anni. Così distribuiti: 4 sotto i 3 anni, 4 dai 3 ai 5 anni, 5 dai 6 ai 10 anni. Inoltre, vaccinando i bambini eviteremo focolai anche nelle scuole elementari e dunque il ricorso alla didattica a distanza. Limiteremo la circolazione del virus e la possibilità che contagino genitori e nonni. Sia la Società pediatrica italiana, sia quella americana sono favorevoli alla vaccinazione dei bambini”.